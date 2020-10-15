В Ставрополе отремонтируют дополнительно 5,6 км автодорог

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

198 млн. рублей выделили Ставрополю для реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Благодаря этому уже в 2020 году отремонтируют участки дорог на улицах Апанасенковская, Войтика (от просп. К. Маркса до ул. Апанасенковская), Мичурина (от ул. Куйбышева до ул. Горная), Горная, Пономарева (от школы № 10 до ул. Каменоломская), Матросова (от ул. Глинки до ул. Матросова 60), Чайковского (от ул. Шпаковская до ул. Матросова). Общая протяженность - 5,6 км. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Там же и добавили, что на участках очистят ливневые канализации, заменят асфальтобетонное покрытие, бордюры, отремонтируют тротуары, нанесут новую разметку.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Новопавловске планируют создать новый парк на площади в 1,9 гектара на необустроенной зеленой территории возле стадиона.

Губернатор Ставрополья поручил при подготовке проектной документации уделить особое внимание детской игровой площадке. Она должна быть не только современной и вместительной, но и безопасной для детей.

Планируется, что благоустройство парка завершится до конца 2021 года.