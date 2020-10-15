На Ставрополье водитель иномарки сбил насмерть пятилетнего мальчика

Фото: пресс-служба УГИБДД по Ставропольскому краю

Инцидент произошел 14 октября, около 19:00, на автодороге «Минводы - Суворовская» Минераловодского городского округа.

Водитель машины Шевроле КLAC, отвлекся от управления и сбил пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому переходу. В результате наезда 29-летняя девушка получила травмы. Ее доставили в центральную больницу Пятигорска.

А ее пятилетний сын, к сожалению, скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

За рулем иномарки был 32-летний местный житель. За последние 2 года к административной ответственности за нарушение ПДД мужчина не привлекался.

У него произведен биозабор жидкости на установление состояния опьянения, признаков опьянения водитель не имеет.

По факту происшествия проводится проверка, степень ответственности участников устанавливается. Об этом сообщил начальник ОГИБДД ОМВД России по Минераловодскому городскому округу Александр Манин.