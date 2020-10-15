В Ставрополе осудили водителя, убившего мужчину на проспекте Кулакова

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

Житель Ставрополя Марат Магулаев признан виновным в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следкома России.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 14 ноября 2019 года в Ставрополе. Магулаев, двигаясь на автомобиле марки «ВАЗ 2110» по проспекту Кулакова, столкнулся с автомобилем марки «ВАЗ 2114». За рулем этой легковушки была женщина.

После чего мужчина попытался скрыться с места ДТП. Однако супруг водителя автомобиля «ВАЗ 2114» попытался его задержать.

Между мужчинами произошел конфликт. Во время ссоры Магулаев нанес один удар ножом в сердце. От полученных травм мужчина скончался на месте.

После совершения преступления Магулаев скрылся с места преступления. Однако следователи в кратчайшие сроки задержали виновника ДТП.

Суд назначил мужчине 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с компенсацией морального вреда в пользу супруги потерпевшего в размере 1 миллиона рублей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье водитель иномарки сбил насмерть пятилетнего мальчика.

Мать малыша также получила различные травмы. Ее доставили в больницу.