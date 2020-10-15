На Ставрополье в сентябре инфляция выросла до 3,8%

В сентябре заметно снизился прирост цен на бельевой трикотаж и парфюмерно-косметические товары Фото: Евгения ГУСЕВА

В сентябре 2020 года годовая инфляция на Ставрополье снизилась до 3,8% с 3,9% в августе.

Наибольшее влияние на замедление инфляции оказал слабый потребительский спрос на непродовольственные товары на фоне снижения доходов населения, высокие темпы уборки урожая и поступление на рынок отдельных видов овощей в достаточном количестве, рост производства молока, молочных продуктов и сыров в регионе.

Вместе с тем годовая инфляция в сфере услуг повысилась из-за роста спроса на физиотерапевтическое лечение.

Также на Ставрополье второй месяц продолжают снижаться годовые темпы прироста цен на одежду и обувь.

В сентябре заметно снизился прирост цен на бельевой трикотаж и парфюмерно-косметические товары. Причиной тому стала слабая потребительская активность в условиях снижения доходов населения.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в августе годовая инфляция на Ставрополье выросла за месяц на 0,1 процента. Эти показатели ниже, чем в округе (4,0 процента), но по-прежнему превышают общероссийский уровень (3,6 процента).

Годовая продовольственная инфляция увеличилась до 5,2 процента, а на рынке непродовольственных товаров – замедлилась до 4,1 процента.