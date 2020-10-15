На Ставрополье в школы искусств передали около 2 тысяч рециркуляторов воздуха

Во все 169 детские школы искусств Ставрополья передали около 2 тысяч рециркуляторов воздуха и 351 бесконтактный термометр. Об этом сообщили в министерстве культуры края.
На эти цели выделили более 30,2 млн рублей.
На сегодняшний день из-за пандемии дополнительные меры профилактики инфекционных заболеваний принимаются во всех учреждениях с пребыванием детей.
Еще до начала учебного года все общеобразовательные школы Ставрополья были оснащены приборами для обеззараживания воздуха и бесконтактными термометрами.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья 5 октября подписал распоряжение, согласно которому приезжающих в край гостей обязали соблюдать двухнедельный режим самоизоляции.
Напомним, эта мера касается тех, кто не зарегистрирован на Ставрополье по месту жительства.
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