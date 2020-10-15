На Ставрополье спецвертолет доставил в больницу пострадавшую в ДТП женщину

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью

В селе Александровском Ставропольского края накануне произошло ДТП. 40-летняя водитель иномарки не справилась с управлением, машина перевернулась. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

По данным ведомства, женщина получила тяжелые травмы головы. Пострадавшую пришлось доставить в больницу на вертолете. Сейчас медики борются за ее здоровье.

Напомним, это уже не первый случай, когда санавиация помогает спасать жизни людям, получившим травмы в ДТП.

Пострадавших госпитализируют в травмацентр первого уровня на базе больницы Ставрополя. Там им оперативно оказывают экстренную помощь.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе осудили водителя, убившего мужчину на проспекте Кулакова.

Суд назначил мужчине 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с компенсацией морального вреда в пользу супруги потерпевшего в размере 1 миллиона рублей.