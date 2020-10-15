В Ставрополе горожанам рассказали, как поделить место на парковке во дворе многоэтажки

На Ставрополье водители имеют право получить участок для парковки автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба краевого МинЖКХ.

Не секрет, что часто во дворах многоэтажек появляются столбики, цепи или замки. Наглые жильцы незаконно захватывают территорию, чтобы застолбить место для своей «ласточки».

Однако их предупреждают, что самовольный захват территории считается нарушением закона. При этом владельцы квартир имеют право принять решение об условиях использования дворовой территории.

В краевом МинЖКХ подчеркнули, что для этого нужно провести общее собрание дома и оформить это решение протоколом.

Если выяснится, что у «захватчика» нет документов, подтверждающих право на парковку, то на него можно подать в суд.