В Махачкале открыли детсады после массового отравления воспитанников

Детские сады Махачкалы вновь открыты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Махачкалы приняла решение об открытии детских садов после инцидента с массовым отравлением воспитанников. Сообщается, что все дошкольные учреждения, в особенности пищеблоки, прошли специальную санитарную обработку и готовы к приему детей.

Напомним, по данным Роспотребнадзора с 8 по 12 октября порядка 75 детей попали в больницы с диагнозом «острая кишечная инфекция». При этом заболевали и воспитанники детсадов, и школьники, и даже дети, не посещавшие учебных заведений.

Однако основную массу, все же, составляли дошкольники 3-6 лет. Роспотребнадзору удалось предварительно установить причину загадочного отравления. Вероятнее всего, она связана с поставщиком молпродуктов, обеспечивавшим все детские сады Махачкалы. Позже оказалось, что в пище был патогенный стафилакок.

По факту массового заражения детей Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».