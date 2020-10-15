В КБР шестиклассник выпал из окна 4 этажа

В Кабардино-Балкарии выясняются причины падения ученика из окна 4 этажа детской академии в Нальчике. Шестиклассник выжил, но получил серьезную травму ноги, о чем «КП» рассказали в республиканском Минпросвещения.

- Врачи готовят ребенка к операции, - рассказал «Комсомолке» пресс-секретарь министерства Тимурр Арамисов. - Администрация учреждения сразу среагировала в соответствии с локальными актами в случае нештатной ситуации. Руководитель отправился с ребенком в больницу. Родителей оповестили.

В следственном комитете КБР нам ответили, что по данному факту заведено дело и пока точной причины произошедшего не установили.