Прокуратура начала проверку после падения ученика из окна академии в КБР

В Кабардино-Балкарии после падения ребенка из окна детской академии «Солнечный город» началась проверка. В пресс-службе надзорного ведомства рассказали, что заведено дело по части 2 статьи статьи 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

ЧП произошло утром 15 октября. Шестиклассник выжил, но получил серьезные травмы и находится сейчас в реанимации Республиканской Детской клинической больницы.

- По итогам проверки будет дана правовая оценка деи ствиям должностных и иных лиц, ответственных за безопасное нахождение несовершеннолетних учащихся в общеобразовательном учреждении, рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования, - отметили в ведомстве.