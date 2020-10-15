Владимир Путин провел рабочую встречу с главой КЧР Рашидом Темрезовым

Фото: пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым. В беседе были подняты ключевые для региона темы. Конечно, зашла речь о пандемии коронавируса и мерах, предпринятых руководством региона для защиты населения.

По словам Рашида Темрезова, власти региона смогли обеспечить все медицинские условия для успешной помощи гражданам. Коечный фонд в 1050 мест, из которых на середину октября занято лишь порядка 550 коек, сформирован медперсонал, специализирующийся на помощи больным COVID-19.

— В этой сфере на данный момент задействовано порядка 600 человек, резерв сформирован, также запас средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов, оборудования. Развёрнуто три ПЦР лаборатории, мы делаем 340 исследований на 100 тысяч населения, это где то третье место по Российской Федерации, — отметил Рашид Темрезов.

Ключевой темой в период пандемии стали меры по поддержке экономического благосостояния региона и минимизации негативных последствий для жителей, предпринимателей и бюджета Карачаево-Черкесии.

— Мы решением регионального оперативного штаба приняли ряд мер, ряд нормативно правовых документов, в том числе и по поддержке малого и среднего предпринимательства, людей, оказавшихся в трудной, тяжёлой ситуации. Хотел бы отметить, что помимо консолидации органов государственной власти здесь серьёзно объединились общественные объединения и организации, волонтёрские движения, бизнес – и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, была и оказывается единоразовая поддержка, — заявил Рашид Темрезов.

Кроме того, в беседе с президентом поднимались важные темы в сферах здравоохранения, соцподдержки, экономического, сеольскогояйственного и промышленного развития, а также туризма.

Кроме того, президент пообещал посетить Карачаево-Черкесию в 2022 году, на 100-летие республики, пожелал удачи и поблагодарил главу за успешную работу.

— Рашид Бориспиевич, Ваши документы, обращения у меня есть, я их соответствующим образом оформлю и хочу пожелать Вам успехов. Будем дальше решать те задачи, которые Вы сейчас обозначили в беседе и которые изложены в Ваших письмах и документах, — резюмировал Владимир Путин.