Суд оштрафовал экс-зампреда правительства Ставрополья, превысившую полномочия

Приговор может быть обжалован в течение 10 суток Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ленинский районный суд Ставрополя приговорил к штрафу в 200 тысяч рублей экс-заместителя председателя правительства края Ирину Кувалдину за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает сообщает пресс-служба суда.

По данным ведомства, чиновница признана виновной. Кувалдиной назначили наказание в виде штрафа в размере 230 тысяч рублей.

- На основании ч. 5 ст. 72 УК РФ основное наказание в виде штрафа смягчено до 200 000 рублей, - говорится в сообщении.

Чиновницу также лишили на два года занимать должности в органах государственной власти.

При вынесении приговора суд учитывал положительные характеристики, значительный срок работы чиновницы в сфере образования, неоднократное награждение почетными грамотами, благодарностями, памятными медалями, а также знаками и орденами.

Приговор может быть обжалован в течение 10 суток.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Ирина Кувалдина обвинялась в превышении должностных полномочий.

В пресс-службе прокуратуре Ставрополья сообщали, что «подозреваемпя создала условия для совершения преступления ее супругом, а также содействовала сокрытию этого преступления».

Так, экс-зампредседателя правительства помогла получить бюджетное финансирование местному колледжу связи, который ранее возглавлял супруг Кувалдиной.

Ирина Кувалдина работала в должности зампреда краевого правительства с 2013 года.

В марте прошлого года правительство Ставрополья начало служебную проверку в отношении чиновницы.

При формировании нового состава правительства края в октябре 2019 года Ирина Кувалдина не была включена в него.