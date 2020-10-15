Путин отметил положительную роль главы КЧР Темрезова в развитии социальной инфраструктуры республики

Владимир Путин особенно отметил роль главы КЧР в развитии социальной инфраструктуры региона. Фото: kremlin.ru

В четверг президент России провел рабочую встречу с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым. В беседе Владимир Путин особенно отметил роль главы региона в развитии социальной инфраструктуры КЧР.

За последние годы в республике возведен ряд ключевых социальных объектов. В первую очередь, речь идет о здравоохранении, которое получила первую в регионе Республиканскую клиническую детскую больницу. Здесь оказывается самая высококвалифицированная и профессиональная помощь маленьким пациентам с самыми тяжелыми и сложными заболеваниями. Кроме того, открыт противотуберкулезный диспансер с поликлиникой и стационаром. Медучреждение точно также обеспечено по последнему слову профессиональной техники и укомплектовано лучшими специалистами. Также открыт онкологический диспансер, который существенно повысит уровень помощи онкобольным.

Кроме того, за последние годы открыт новый корпус перинатального центра, введено в эксплуатацию здание городской поликлиники в новом микрорайоне города Черкесска, ведется строительство современной поликлиники в Карачаевске, а также построено 40 ФАПов в небольших населенных пунктах.

Существенные изменения коснулись и социальной сферы. Здесь инфраструктура расширилась и пополнилась 18 школами, построенными и реконструированными за последние 10 лет. Особенной гордостью остается лицей №17 в Черкесске, который продолжает расти — в текущем году закончено строительство нового корпуса ещё на 400 мест.

Растет и количество детских садов: за 10 лет реконструировано 67 детсадов и введено 8367 дошкольных мест.

— Обеспеченность дошкольных учреждений мест для детей от 3 до 7 лет – у нас 100%, от 0 до 3 – 81%. Но только в этом году мы вводим 13 , как мы их в простонародье называем «яслей» и на следующий год у нас еще 11. И мы эту проблему в 2021 году снимаем, — заявил Рашид Темрезов.

Село также получает внимание. За последние годы в КЧР построено 30 сельских домов культуры, что очень важно для кавказского региона, активно развивается спортивная инфраструктура, вводятся новые спортобъекты и спортплощадки.

— Вы упомянули о вводе ряда социальных объектов, что чрезвычайно важно. Здесь я знаю, что и вы сыграли серьезную положительную роль, потому что уделяли этому серьезное внимание, — поблагодарил главу КЧР президент после доклада.