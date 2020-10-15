Ставрополье готовится к «высокому» сезону ОРВИ и гриппа

Активными темпами идет традиционная прививочная кампания Фото: Архив КП

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что коронавирус сегодня вопрос номер один в повестке краевого здравоохранения. Но помимо него есть еще много задач, которые нужно решать.

То, как продвигается эта работа, Владимир Владимиров обсудил на встрече с министром Владимиром Колесниковым.

- Край готовится к «высокому» сезону ОРВИ и гриппа, активными темпами идет традиционная прививочная кампания. Нельзя упускать из поля зрения и вопросы, связанные с реализацией нацпроекта «Здравоохранение», - заявил глава региона. В рамках нацпроекта на Ставрополье ведутся крупные «медицинские» стройки, идет переоснащение медучреждений. - Закупаем для них современное, высокотехнологичное оборудование. Все это важно для людей, и все планы необходимо выполнить качественно и в срок. Министерство и его руководитель должны постоянно держать здесь руку «на пульсе», - подытожил губернатор.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что половину сотрудников органов исполнительной и муниципальной власти Ставрополья переведут на удаленную работу. Соответствующее постановление 15 октября подписал губернатор региона. Известно, что с 19 октября по 1 ноября включительно отправят на дистанционную работу половину штата министерств, комитетов, управлений. Муниципальным администрациям рекомендовано поступить так же. Исключение составят сотрудники органов исполнительной власти Ставрополья, определенных региональным координационным советом по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

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