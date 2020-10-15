В администрации Лермонтова опровергли слухи о задержании сотрудников

Глава ставропольского города Лермонтов прокомментировал информацию об инциденте, который 15 октября произошел в здании мэрии.

- В городе распространились слухи, что якобы сегодня задержали кого-то из сотрудников администрации, в кабинетах прошли обыски, изъятие документов, возбуждены уголовные дела и так далее, - обратился он к местным жителям.

Градоначальник изъявил желание внести ясность в происходящее и поделиться достоверной информацией:

- В администрации города Лермонтова в кабинете одного из моих заместителей действительно прошла выемка документов. Следственные мероприятия связаны с работой одного из подрядчиков, занимавшегося по муниципальному контракту обустройством городского парка, которое завершилось в 2020 году.

Мэр подчеркнул, что никого из сотрудников администрации города Лермонтова правоохранители не задерживали.

- С нашей стороны следственным органам будет оказана необходимая помощь. Думаю, в ближайшее время ситуация прояснится, а произошедшему будет дана должная правовая оценка компетентными органами, - подытожил градоначальник.

Также Станислав Полулях попросил лермонтовчан не верить слухам.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в ставропольском городе Лермонтове расследуется уголовное дело о мошенничестве. 15 октября в администрации прошли обыски. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по СКФО. По данным ведомства, сумма причиненного ущерба превышает 3,5 млн рублей.