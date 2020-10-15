Глава КЧР: «Реализация инвестпроектов позволит создать около 3 тыс рабочих мест»

Фото: пресс-служба главы КЧР

Президент России Владимир Путин провел в четверг рабочую встречу с главой КЧР Рашидом Темрезовым. Одной из ключевых тем стали поддержка населения в кризисный период пандемии и дальнейшее улучшение благополучия жителей республики.

В рамках беседы глава государства Владимир Путин отметил рост промышленного и сельскохозяйственного производства в Карачаево-Черкесии, при этом выделив и острые проблемные вопросы. В частности, в КЧР в текущем году отмечается рост регистрируемой безработицы. По словам президента, эта проблема обостряется в целом по стране. Однако власти Карачаево-Черкесии видят её реальное решение.

— Мы видим решение этой проблемы в развитии реального сектора экономики, создании новых высокотехнологичных рабочих мест. Это касается и промышленного производства, и сельского хозяйств. У нас большой потенциал в сфере туризма, потому что развитие туризма – это такой большой мультипликатор для среднего и малого бизнеса. Сельское хозяйство, безусловно. В этих направлениях, в рамках реализации инвестпроектов, мы планируем к 2023 году создать более трёх тысяч рабочих мест, — доложил Рашид Темрезов

В целях развития экономики, создания новых рабочих мест в республике утвержден Инвестиционный план, в который включены 20 инвестиционных проектов на общую сумму 45 млрд рублей.

Благодаря работе правительства в КЧР заходят новые и новые крупные производители, создающие новые рабочие места для жителей, вкладывающиеся в развитие экономики региона. И, как следствие, в экономическое благосостояние граждан.

Так, в следующем году в регионе запускается предприятие компании «Дамате», специализирующееся на овцеводстве — это 500 реальных рабочих мест с доходом, выше среднего. Продолжается строительство малых гидроэлектростанций с «Русгидро», развивается садоводство. Так, за последние годы сдано порядка 1000 гектаров садов. Кроме того, власти спонсируют активных фермеров, создающих сады интенсивного типа на своих участках, что набирает популярность в республике.

— У нас один из серьёзных и перспективных проектов с компанией «УГМК» – это строительство горно обогатительного комбината современного, отвечающего всем нормам экологической безопасности, — поделился Рашид Темрезов приятными новостями с Президентом.

Кроме того, власти КЧР ведут активную работу по поддержке малого и среднего бизнеса в период пандемии. Выделяются разовые средства поддержки попавшим в тяжелую ситуацию гражданам, ведется работа по поддержанию экономики на достойном уровне.