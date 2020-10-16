Житель Ставрополья напоил и изнасиловал подругу своей сожительницы

Фото: пресс-служба регионального управления Следкома России

25-летний житель поселка Солнечнодольска Изобильненского городского округа обвиняется в изнасилование. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следкома России.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 16 июля. Молодой человек находился в одной из квартир в поселке Солнечнодольске.

Там он предложил своей сожительнице и ее 18-летней подруге выпить неустановленную жидкость из шприца.

Доверчивые девушки выпили ее и заснули. Пока они спали, 25-летний ставрополец изнасиловал приятельницу сожительницы. Собранные доказательства переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.