В Ставрополе в общественном транспорте проверили соблюдение масочного режима

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе представители мэрии проверяют общественный транспорт города. Их задача – проконтролировать соблюдение масочного режима.

Чтобы не создавать пробки, проверку ставропольского общественного транспорта специально устроили не в час пик, а когда утренний поток пассажиров уже схлынул. Контролеры беседовали с пассажирами и водителями о необходимости соблюдения масочного режима и защиты органов дыхания.

По словам проверяющих, около 80% горожан действительно носят макси, но есть ставропольцы, которые соблюдают правило формально – носят их в сумках.

Рейды пройдут также по торговым объектам, спортивным центрам, салонам красоты и другим общественным местам.

Напомним, самоизоляция для людей старше 65 лет в крае продлена.

Чтобы снизить риск заражения, им рекомендовано бывать в общественных местах как можно реже. Если же этого не избежать, обязательно пользоваться маской.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье за сутки еще 157 человек выписали из-под медицинского наблюдения в связи с выздоровлением.

В целом за весь период болезнь смогли победить уже 13,4 тысячи пациентов. Всего за несколько месяцев в регионе удвоили количество проводимых ежесуточно тестов для выявления фактов заражения COVID-19. За вчера их было сделано более 6 тысяч.