«Вирусный госпиталь» и еще три лабиринта страха откроются в «Сочи Парке»

Пресс-служба "Сочи Парка".

В «Сочи Парке» готовятся к одному из главных хорррор-праздников - Дню рождения Бабы Яги. Торжества по этому случаю здесь продляться больше двух недель - с 23 октября по 8 ноября.

Чем решили удивить посетителей парка? Лабиринтами страха. Всего их откроют четыре: «Заброшенный цирк», «Казино», «Вирусный госпиталь» и «Проклятый хутор». На из возведение ушло примерно шесть тон самых страшных декораций.

Самым масштабным получился «Проклятый хутор», площадь которого 200 квадратных метров. Чтобы обойти этот лабиринт страха, потребуется как минимум 10 минут.

Побродить в пугающей темноте, где за каждым углом подстерегают вурдалаки, можно будет с 18:00 до 21:00. Вход в «фабрику страха» доступен только для взрослых и детей старше 14 лет. Путешествие по лабиринтам включено в стоимость единого входного билета, за их посещение не надо будет платить отдельно.

В День рождения Бабы Яги «Сочи Парк» перейдет на новый режим работы: с 11:00 до 21:00. Гости, которые придут на праздник в тематических костюмах получат вознаграждение – скидку 10 процентов на билет. А для гостей отеля-замка «Богатырь» вход в парк как всегда бесплатный.

Материал предоставлен пресс-службой «Сочи Парк»