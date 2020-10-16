Полномочия главы Георгиевска Максима Клетина досрочно прекращены

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

Старший следователь первого отдела по расследованию особо важных дел СКР России по Ставрополью по результатам расследования уголовного дела против главы Георгиевского городского округа Максима Клетина внес в Думу округа представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

В этом акте реагирования он поставил вопрос о досрочном прекращении полномочий, в том числе указав, что следствием установлен факт наличия у Клетина гражданства иностранного государства – Израиль и неуведомления об этом компетентного органа по контролю и надзору в сфере миграции.

-По результатам рассмотрения представления следователя СКР Думой Георгиевского городского округа принято решение о досрочном прекращении полномочий главы Георгиевского ГО Максима Клетина, вступившее в силу в день его принятия – 13 октября 2020 года, - говорится в сообщении.

Сейчас суд рассматривает материалы уголовного дела по обвинению Клетина в использовании заведомо подложного документа, угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью.

Напомним, что в октябре 2017 года Клетин представил в администрацию Георгиевского городского округа для трудоустройства на должность первого заместителя главы администрации округа, а в после - в ноябре 2017 года в комиссию по отбору кандидатов на должность главы Георгиевского городского округа заведомо подложный диплом о получении им высшего профессионального образования в одном из вузов.

На самом деле чиновник не завершил обучение в этом учебном заведении. Его отчислили.

Также он во время ссор со своей знакомой угрожал ей избиением и убийством. В том числе, приставляя нож, и имитируя ее удушение. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следкома России.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на внеочередном заседании городской думы в Георгиевске большинство депутатов проголосовали за снятие Максима Клетина с должности главы городского округа. Хотя защищавшие Клетина супруга и адвокат выступали за перенос собрания. На месте присутствовала даже полиция, успокаивавшая участников обсуждения.

Невозможность Клетина оставаться мэром подчеркнул прокурор, указав на возбужденные против него уголовные дела. В итоге за отставку Максима Клетина отдали голоса 25 народных избранников.