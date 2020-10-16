На Ставрополье продолжается вакцинация взрослых и детей против гриппа. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Так, в Андроповском районе прививку можно получить в кабинете районной поликлиники села Курсавка.

Иммунизация проводится также в прививочных кабинетах всех сельских лечебно-профилактических учреждений: участковых больниц, врачебных амбулаторий, в фельдшерско-акушерских пунктах, а также в кабинетах врачей общей практики и участковых терапевтов в часы приема врача.

В школах, детских садах, в коллективах учреждений, предприятий, организаций вакцинацию проводят выездные медицинские бригады.

На сегодняшний день в районе уже получили профилактическую прививку против гриппа 4530 взрослых и 1370 детей.

Министерство здравоохранения Ставропольского края и администрация Андроповской районной больницы призывают всех ответственно отнестись к своему здоровью и сделать профилактическую прививку против гриппа.

- Сегодня это самый надежный способ профилактики этой опасной инфекции и ее осложнений, - отметили в ведомстве.

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