На Ставрополье продолжается вакцинация взрослых и детей против гриппа. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.
Так, в Андроповском районе прививку можно получить в кабинете районной поликлиники села Курсавка.
Иммунизация проводится также в прививочных кабинетах всех сельских лечебно-профилактических учреждений: участковых больниц, врачебных амбулаторий, в фельдшерско-акушерских пунктах, а также в кабинетах врачей общей практики и участковых терапевтов в часы приема врача.
В школах, детских садах, в коллективах учреждений, предприятий, организаций вакцинацию проводят выездные медицинские бригады.
На сегодняшний день в районе уже получили профилактическую прививку против гриппа 4530 взрослых и 1370 детей.
Министерство здравоохранения Ставропольского края и администрация Андроповской районной больницы призывают всех ответственно отнестись к своему здоровью и сделать профилактическую прививку против гриппа.
- Сегодня это самый надежный способ профилактики этой опасной инфекции и ее осложнений, - отметили в ведомстве.
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