На Ставрополье растет количество электронных услуг

Губернатор Ставрополья провел в режиме видеоконференцсвязи заседание совета по цифровому развитию, информатизации и защите информации в крае.

Одним из центральных вопросов повестки стало развитие сервисов электронного правительства и оказания населению цифровых услуг.

Ежегодно в регионе растет качество предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

На портале государственных услуг Ставрополья доступны в электронной форме 639 государственных и муниципальных услуг.

Растет и их востребованность. В частности, за 9 месяцев 2020 года граждане воспользовались почти таким же количеством электронных услуг как за весь 2019 год.

Эта тенденция должна быть сохранена и в последующие годы - такую задачу перед краевым министерством поставил губернатор.

— Ориентироваться мы в первую очередь должны не на рейтинги, а на уровень удовлетворенности жителей края электронными сервисами, — подчеркнул Владимир Владимиров.

Напомним, накануне президент России поручил перевести все социально значимые государственные и муниципальные услуги в электронный формат. Эта работа должна быть завершена к 1 января 2023 года.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья обсудил с министром образования края Евгением Козюрой возможность добавления еще одной недели осенних каникул для школьников.

— Коронавирус наступает интенсивнее, скоро к нему начнут присоединяться грипп и ОРВИ. Проработайте возможность продления осенних школьных каникул. Например, чтобы они шли не с 1 по 8 ноября, как планировалось, а до 15 ноября, — подчеркнул глава региона.

По мнению Владимира Владимирова, это «позволит создать дополнительную «эпидемиологическую паузу». Подготовить предложения нужно таким образом, чтобы родители четко понимали ситуацию ещё до начала каникул, пояснил губернатор.

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