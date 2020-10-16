«Не пресекли преступление»: после побега 6 заключенных прокуратура нашла нарушения УК в колонии

Прокуратура нашла нарушения уголовного законодательства в колонии, откуда сбежали шестеро заключенных Фото: Борис КОКУРИН

Генпрокуратура РФ выявила нарушения уголовного кодекса в дагестанской колонии, из которой сбежали шестеро заключенных. По мнению надзорного ведомства, руководство учреждения должно было пресечь побег и найти потайной ход.

— В результате проверки вскрыты нарушения уголовно-исполнительного закона о режиме, воспитательной работе с осужденными, а также законодательства об оперативно-розыскной деятельности, связанные с непринятием надлежащих мер по выявлению и предупреждению готовящегося преступления, — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры РФ.

В результате проверки представление об устранении всех нарушений закона получил директор ФСИН РФ. Кроме того, расследуется уголовное дело по статье «Халатность» в отношении должностного лица ИК-2 (исправительной колонии №2, — ред.) Дагестана.

Расследование взято на прокурорский контроль.

Напомним, шестерых беглецов 30 сентября поймали на территории Республики Калмыкия. Зэков опознал местный пастух и, по его наводке, задержали оперативники.

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Шестерых заключенных, которые сбежали из ИК-2 в поселке Шамхал, обнаружил пастух из Калмыкии. Мужчина узнал беглецов по ориентировке, опубликованной в СМИ. Об этом сообщил "КП" источник в правоохранительных органах (подробности).

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Исправительная колония №2 в дагестанском поселке Шамхал — это, конечно, не знаменитый Шоушенк, но побегов заключенных здесь раньше не было. Режим строгий, а это значит — постоянные проверки его соблюдения, повышенный контроль за заключенными и усиленная охрана зоны — с собаками, автоматчиками на вышках и двойными стенами с намотанной по периметру колючкой (подробности).