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Главу МРЭО ГИБДД Ставрополя арестован по делу о взяточничестве

Сейчас мужчина находится под стражей
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Сейчас подозреваемый находится под стражей

Сейчас подозреваемый находится под стражей

Фото: Олег ЗОЛОТО

Против начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Ставрополя ГУ МВД России по краю возбудили уголовное дело. Он подозревается в даче взятки должностному лицу. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следкома России.

По данным ведомства, мужчина в августе и сентябре передал по частям 450 тысяч рублей сотруднику ГУСБ МВД России, действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия, за покровительство по службе.

Сейчас следователи собирают необходимые доказательства. Подозреваемый находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

- Подразделением собственной безопасности краевого Главка по данному факту проводится проверка. По ее результатам будет решен вопрос о дальнейшем прохождении сотрудником службы в органах внутренних дел. Также он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством, а его непосредственный руководитель будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности, - прокомментировали в краевой полиции.

ЧП