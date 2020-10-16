Главу МРЭО ГИБДД Ставрополя арестован по делу о взяточничестве

Сейчас подозреваемый находится под стражей Фото: Олег ЗОЛОТО

Против начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Ставрополя ГУ МВД России по краю возбудили уголовное дело. Он подозревается в даче взятки должностному лицу. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следкома России.

По данным ведомства, мужчина в августе и сентябре передал по частям 450 тысяч рублей сотруднику ГУСБ МВД России, действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия, за покровительство по службе.

Сейчас следователи собирают необходимые доказательства. Подозреваемый находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

- Подразделением собственной безопасности краевого Главка по данному факту проводится проверка. По ее результатам будет решен вопрос о дальнейшем прохождении сотрудником службы в органах внутренних дел. Также он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством, а его непосредственный руководитель будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности, - прокомментировали в краевой полиции.