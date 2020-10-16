В Ставрополе водитель автобуса ответит за грубое нарушение ПДД

Накануне в соцсетях появилось видео, зафиксировавшее факт грубого нарушения ПДД водителем пассажирского автобуса.

Этот инцидент очевидцы засняли на проспекте Кулакова Ставрополя. Так, на кадрах видно, что водитель автобуса выехал и повернул на запрещающий сигнал светофора, в тот момент, когда пешеходы уже начали движение.

Отдельный батальон ДПС ГИБДД Ставрополя провел проверку и установил дату, время, место правонарушений, регистрационный знак, а также личность водителя.

Водителем автобуса оказался 54-летний местный житель, который вину свою признал. Однако нарушение он смог вспомнить только после просмотра видеозаписи.

Против него составили административный материал по статье: «Проезд на запрещающий сигнал светофора». Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

Водителю придется заплатить штраф в размере 1 тысячи рублей.

Такой же штраф ожидает еще двух водителей автобусов за проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора на улицах Доварторцев и 50 лет ВЛКСМ, видеовидеозаписи которых опубликованы в соцсетях.

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