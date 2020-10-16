Ставрополье готово к отопительному сезону

15 октября завершилась кампания по проверке готовности городов и районов края к прохождению осенне-зимнего периода.

К указанному сроку органы местного самоуправления должны были организовать ремонт дорожного покрытия, подготовить уборочную технику и наземный транспорт к работе в зимних условиях, заготовить противогололедные материалы.

Проштрафившихся среди территорий нет - все без исключения муниципалитеты получили паспорта готовности к зиме.

К работе в зимних условиях могут приступать также ресурсоснабжающие организации края.

Подготовлено 875 котельных, 1,4 тыс. км тепловых, 17,2 тыс. км водопроводных, 2,6 тыс. км канализационных, 16,2 тыс. км электрических и 13 тыс. км газовых сетей. Проведены профилактические и ремонтные работы на очистных сооружениях. Работы выполнены полностью.

Напомним, что к 15 сентября к подаче тепла были готовы многоквартирные дома и социальные объекты.

Таким образом в Ставропольском крае полностью выполнен комплекс запланированных работ по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к предстоящему отопительному сезону.