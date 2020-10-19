В Ставрополе пройдет круглый стол на тему: «Финансовая модель, бухгалтерский учёт и отчётность, налоги и налогообложение в малом и среднем бизнесе»

29 октября 2020 г. с 11:00 в Точке кипения СтГАУ (г. Ставрополь, ул. Мира 347 (новый корпус СтГАУ, угол Ленина-Пушкина, 5 этаж)

Центр оказания услуг «Мой бизнес» Ставропольского края проводит круглый стол для субъектов малого и среднего предпринимательства «Финансовая модель, бухгалтерский учёт и отчётность, налоги и налогообложение в малом и среднем бизнесе».

В процессе круглого стола будут рассмотрены следующие вопросы:

29 октября 2020 г. с 11:00 в Точке кипения СтГАУ (г. Ставрополь, ул. Мира 347 (новый корпус СтГАУ, угол Ленина-Пушкина, 5 этаж).

Возникающие вопросы Вы можете отправлять на е-mail:taranovaevgenia777@gmail.comили по тел. 8 (988) 764-14-05.