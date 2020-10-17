На Ставрополье поймали пьяного водителя без прав

В Ставропольском крае инспекторы ГИБДД поймали выпившего 46-летнего водителя без водительского удостоверения. В Георгиевском городском округе полицейские остановили машину для проверки и водитель с явными признаками опьянения отказался освидетельствоваться на месте и в медучреждении. А потом выяснилось и то, что в начале этого года права у мужчины отобрали.

Нарушитель попал под "административку" по части 1 статьи 12.26 (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), а машину изъяли и увезли на специализированную стоянку. Грозит и уголовная ответственность:

- В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию), - добавили в ГУ МВД по СК.

Водителю грозит крупный денежный штраф, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы сроком до двух лет.