В Ставропольском крае еще четверо умерли от коронавируса

Губернатор Ставропольского края рассказал утром 17 октября, что в регионе за минувшие сутки зафиксировали рекордный за все время суточный прирост больных коронавирусом. Только за последние 24 часа диагноз подтвердился у 171 жителя. В то же время выздоровевших за сутки — 279 человек. «Число тех, кто сумел преодолеть недуг, вновь увеличилось и уже превысило 13,7 тысячи человек», - уточнил глава Ставрополья.

Но растет и число смертельных случаев. Еще четверо скончались с COVID-19. Общее число летальных исходов выросло до 372.

- Работа по выявлению новых случаев COVID-19 продолжается. Всего на Ставрополье проведено свыше 646 тысяч исследований на коронавирус, - отметил Владимиров.