Трое зараженных коронавирусом пациентов умерли на Ставрополье за сутки

За сутки коронавирус подтвердился еще у 170 человек в крае Фото: Александр АБРАМОВ

На Ставрополье продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. За сутки скончались еще три человека.

Всего число умерших в крае достигло 379. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

За последний день еще 170 человек заразились коронавирусом. Всего в кррае число заболевших достигло 19076.

Есть и хорошие новости: за сутки в регионе вылечился 21 человек. Всего за время пандемии болезнь победили - 13825.

Количество проведенных тестирований для выявления коронавируса составляет уже около 660 тысяч. За один только вчерашний день были сделаны примерно шесть тысяч исследований.