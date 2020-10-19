Ставропольские «охотники на лис» могут войти в состав национальной сборной по радиопеленгации

После возобновления спортивного сезона 2020 года в спортивной радиопеленгации к началу октября уже определили чемпионов и призеров чемпионата и Кубка России в основных группах.

Настал черед проявить спортивное мастерство «охотников на лис» на первенстве страны в юношеских и юниорских возрастных категориях.

Первенство России проводилось вплоть до начала октября в Бахчисарае республики Крым. Были разыграны медали в четырех спортивных дисциплинах и в четырех возрастных группах.

Успешно выступили на первенстве спортсмены спортивной школы № 5 Ставрополя, воспитанники заслуженных тренеров России Ирины и Константина Зеленских. По итогам соревнований ставропольцы завоевали 3 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых медали в личном первенстве.

Победителями первенства России в категории юниоров до 20 лет стали Артем Назаров и Ирина Некрасова. В той же возрастной категории Андрей Зеленский удостоился серебряной медали.

В возрастной группе среди мальчиков и девочек до 13 лет бронзовые медали у Ксении Хохловой и Романа Бабина.

По результатам спортивного сезона с учетом уже проведенных соревнований сразу семь ставропольцев включат в состав кандидатов в национальную сборную команду на 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.