На Ставрополье прогнозируются сильные дожди с грозами

Синоптики прогнозируют во второй половине дня кратковременные дожди. Ветер западный, 8−10 м/с Фото: Евгения ГУСЕВА

По данным регионального гидрометцентра, 19 октября местами в крае пройдут дожди с грозами. Днем воздух прогреется до 16−21 градуса. Ветер западный, 5−10 м/с.

Ночью плюс 5−10 градусов выше нуля. И также местами прогнозируются сильные дожди с грозами.

Ветер задует северо-западный, 7−12 м/с. В краевом центре в понедельник, 19 октября воздух прогреется до 20 градусов.

Синоптики прогнозируют во второй половине дня кратковременные дожди. Ветер западный, 8−10 м/с.

В последующие дни температура воздуха опустится до 12−14 градусов тепла. Из хороших новостей: на Ставрополье к концу недели потеплеет до 18−20 градусов.