Ставрополье на борьбу с коронавирусом направит еще 200 млн рублей

Губернатор Ставрополья провел в режиме видеоконференцсвязи внеплановое заседание правительства края. Основным вопросом его повестки стало внесение изменений в бюджет региона на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора края.

Всего за счет федеральной дотации планируется увеличить объем средств краевого резервного фонда на 200 млн рублей.

По словам Владимирова, дополнительные средства направят на борьбу с коронавирусной инфекцией. В том числе, чтобы обеспечить закупку компьютерных томографов, средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов.

Правительство региона одобрило предложенные поправки. Соответствующий проект закона направят для рассмотрения в краевую Думу.