В Кабардино-Балкарии от угарного газа погибла семья

По факту отравления семьи угарным газом в Прохладном начата проверка. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Кабардино-Балкарии.

19 октября в многоквартирном доме произошла утечка угарного газа. Погибла семья из 4 человек. Проверку организовали по инициативе прокурора республики Николая Хабарова.

- По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц в части эксплуатации и обеспечения безопасности газового оборудования, соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности, рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования, - сказано в сообщении надзорного органа.