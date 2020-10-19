Водитель оставил пассажира умирать после ДТП на Ставрополье

Фото: ГИБДД по ГГО

Инспекторы ГИБДД ищут водителя, который сбежал после ДТП в Георгиевском городском округе. Человек оставил своего пассажира с тяжелыми травмами, передает пресс-служба

18 октября, после шести утра, на трассе "Георгиевск - Новопавловск" водитель "Форд Фокуса" не справился с управлением и опрокинул автомобиль. Неизвестный скрылся, оставив пассажира в салоне. Единственного свидетеля аварии увезли в больницу с тяжелыми травмами.

- Сотрудниками ГИБДД принимаются все меры к розыску водителя и установления его личности. Если вы располагаете какой-либо информацией или у вас имеются видеозаписи с камер мобильного телефона или видеорегистратора, просьба сообщить по телефонам: 02; 8(87951) 2-61-40, - говорится в сообщении.