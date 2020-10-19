В Ставрополе фонтаны продолжат радовать горожан и зимой

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе подходит к концу сезон фонтанов. Начинается их консервация на зимний период и подготовка оборудования к работе в 2021 году, сообщает администрация города.

Специалисты сначала демонтируют насадки и форсунки и почистят систему. Затем фасадные элементы загерметизируют, чтобы все приборы пережили мороз.

За последние годы число фонтанов в городе увеличилось. Зимой фонтаны украшают гирляндами. Самые масштабные «застывшие» композиции разместятся на Александровской площади, площади Святого князя Владимира и Крепостной горе, в скверах на улице 50 лет ВЛКСМ и проспекте Юности.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что по данным регионального гидрометцентра, 19 октября местами в крае пройдут дожди с грозами. Днем воздух прогреется до 16−21 градуса. Ветер западный, 5−10 м/с.

Ночью 21 октября по краю ударят первые заморозки.