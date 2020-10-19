На Ставрополье провели более 42 тысячи исследований на коронавирус

Остаются под наблюдением врачей в стационаре и на дому в самоизоляции 10727 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Ставрополье к 19 октября выполнили659062 исследования на новую коронавирусную инфекцию. За минувшую неделю лаборатории провели 41480 тестов методом ПЦР; за прошедшие сутки – 5741.

В среднем в день выполняется 5925 исследования. Охват тестированием жителей края составляет 212 человек на 100 тысяч населения.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что за сутки диагноз подтвердился у 170 жителей региона. Всего за период пандемии зафиксировано 19076 случаев.

Из них 1332 – дети, в том числе выздоровевшие – 1194. Всего выздоровели 13825 человек, 21 выписан накануне.

Карантинные мероприятия завершены в отношении 76691 человека. Их сняли с медицинского наблюдения.

Остаются под наблюдением врачей в стационаре и на дому в самоизоляции 10727 человек.

Лечение в стационаре получают 1420 пациентов с установленным Covid-19: у 191 отмечается тяжелое течение болезни, в том числе 18 поддерживаются аппаратами ИВЛ; 607 – в состоянии средней степени тяжести; остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Пандемия за весь период унесла жизнь 379 человек с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

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