На Ставрополье ожидают первые заморозки после аномальной жары

Синоптики прогнозируют резкое похолодание на Ставрополье. Температура упадет до -2, передает пресс-служба МЧС России по Ставропольскому краю.

- По данным Ставропольского Гидрометцентра 21-23 октября 2020 г. в Ставропольском крае ожидаются местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2, градусов, - сказано в сообщении ведомства.

Отметим, что заморозки начнутся ночью на 21 октября. Днем же, согласно данным ставропольского Гидрометцентра, воздух прогреется до 12-17 градусов. Ставрополь заморозки не коснутся.

Похолодание начнется из-за резкого ухудшения погоды. Так, с 19 октября в западной части Ставрополья прогнозируют дождь с грозой. Температура днем будет 16-21 градус, в Ставрополе - не выше 19 градусов. Ночью осадки продолжатся и похолодает до 5 градусов, в Ставрополе - до 6 градусов. Синоптики уточнили, что уже ночью на 19 октября температура падала до 5 градусов.