Жительница Ставрополья шваброй забила мужчину за приставания

На Ставрополье завершили расследование уголовного дела о смерти мужчины. Обвиняемой проходит 39-летняя жительница Изобильного, передает пресс-служба Следственного комитета по краю.

Летом к женщине пришел знакомый мужа. Узнав, что того нет поблизости, мужчина стал приставать к жене друга. За что получил несколько ударов шваброй по голове.

- От полученных травм потерпевший скончался в больнице. Жительница Изобильного обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего", - сказано в сообщении СУ СКР по СК.

Дело передано в суд.