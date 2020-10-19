В Ставрополе полиция занялась поиском браконьеров на Комсомольском озере

В Ставрополе полиция заинтересовалась опубликованным в соцсети роликом, где горожане ловят рыбу сетью.

— Участковый уполномоченный полиции устанавливает обстоятельства, а также наличие факта правонарушения и личности граждан, возможно, причастных к его совершению, — прокомментировали в ведомстве.

Напомним, в Комсомольский пруд в Ставрополе выпустили первых рыб. Видео с «зарыблением» водоема опубликовал губернатор Владимир Владимиров.

— Комсомольский пруд в Ставрополе - новый дом для этих рыб! С новосельем! — написал глава Ставрополья.

По его словам, зарыбление - это очередной этап в реконструкции Комсомольского пруда. Напомним, что сдать проект обещали осенью.

Уже сейчас на территорию водоема пускают людей, основные работы идут в парковочной зоне.