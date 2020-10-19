Больницы Ставрополья получили новые машины скорой помощи

Автопарк учреждений здравоохранения в 14 районах Ставрополья пополнился новыми автомобилями скорой помощи.

Ключи от 17 машин, оборудованных всем необходимым для оказания экстренной и специализированной помощи, главным врачам районных больниц вручил губернатор Владимир Владимиров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье к 19 октября выполнили 659062 исследования на новую коронавирусную инфекцию.

За минувшую неделю лаборатории провели 41480 тестов методом ПЦР; за прошедшие сутки – 5741.

В среднем в день выполняется 5925 исследования. Охват тестированием жителей края составляет 212 человек на 100 тысяч населения.