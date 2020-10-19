На Ставрополье из-за жалоб горожан наказали автохама

В дежурную часть Госавтоинспекции Шпаковского района обратились горожане с информацией, что по автодороге «Подъезд к городу Ставрополю» мчится иномарка, водитель которой, путем подачи сигнала светом фар, сгоняет всех с левой полосы движения. При этом он опасно маневрирует и создает аварийные ситуации.

Сведения об автохаме поступили сотрудникам ДПС, которые несли дежурство на «Деминском кругу». Правоохранители остановили машину, за ее рулем был 24-летний житель соседнего региона.

Мужчина весьма удивился вниманию со стороны полиции. Еще больше он был удивлен, когда выяснилось, что недавно его лишили права управления за нарушение ПДД.

Молодой человек об этом факты якобы не знал.

Против него составили 4 административных материала по статьям «За управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления», «За отсутствие страхового полиса ОСАГО», «За не пристегнутый ремень безопасности», а также по статье «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления».

В общей сложности водителю грозит штраф более 30 тысяч рублей, административный арест сроком до 15 суток либо обязательные работы на срок до 200 часов. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.