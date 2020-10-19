На Ставрополье в половине школ выявили заболевших коронавирусом

Иллюстративное фото Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 50% школ Ставрополья нашли больных коронавирусом. Случаи были и среди учеников, и среди учителей. Информацию "КП" подтвердила пресс-секретарь краевого управления Роспотребнадзор Виктория Хворостьянова.

Данные впервые озвучила замначальника отдела санитарного надзора Управления Марина Сорокина. Специалисты разделяют классы с зараженными на две группы: с одним случаем либо с двумя и более. Во втором случае это считается очагом. Если эксперты выявляют больного, то на дистанционное обучение отправляют класс, а не всю школу. Отсчет карантина идет с последнего визита инфицированного в учреждение.

Согласно озвученной статистике, уже в половине школах Ставропольского края был обнаружен коронавирус. На контроле Роспотребнадзора 662 учреждения, очаги зафиксированы только в 66. Единичные случаи выявили в 350 классах.