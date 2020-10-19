Молодой специалист «Невинномысского Азота» завоевала серебро на международной научной конференции

Яна Кузьмина.

Ежегодно осенью «ЕвроХим» собирает лучших молодых специалистов со всех своих предприятий - российских и зарубежных. Последние несколько лет мероприятие проходило в Сочи, где в течение шести дней ребята участвовали в обучающих мероприятиях, общались с руководством компании, преподавателями и между собой.

Например, в прошлом году слет проходил под лозунгом «Территория доверия» - молодые специалисты в игровой форме знакомились друг с другом, участвовали в создании блогов на актуальные для химического холдинга темы, учились навыкам коммуникации и проектного управления.

Но главным событием каждого слета становится научно-техническая конференция. К ней ребята готовятся серьезно: на протяжении года работают над рационализаторскими проектами, сначала представляют их на НТК на своих предприятиях, а уже победители защищают свои разработки перед топ-менеджерами «ЕвроХима».

В этом году традиционный формат слета, по понятным причинам, пришлось поменять - 120 ребят собрались на онлайн-площадке под актуальным девизом «Территория безопасности». «Невинномысский Азот» представляла лаборант химического анализа Централизованного отдела технического контроля - Испытательного центра Яна Кузьмина. Ее работа, посвященная улучшению характеристик сложных минеральных удобрений, заняла среди всех проектов второе место.

- Мне предстояло решить задачу улучшения физических свойств восьми марок удобрений, выпускаемых на предприятии. Сложность работы заключалась в том, чтобы добиться результата без ухудшения остальных характеристик удобрений. Но результат исследований превзошел все ожидания - благодаря использованию в качестве добавок магния и серы удалось не только решить основную задачу, но и сделать эти марки премиальными, то есть более полезными для растений, - пояснила Яна.

Победители награждены солидными подарками, и теперь под руководством наставников им предстоит реализовать свои проекты на предприятиях.