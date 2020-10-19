На Ставрополье в 66 школах зафиксировали очаги коронавируса

Иллюстративное фото Фото: Мария ЛЕНЦ

В 66 школах Ставропольского края выявили очаги заражения коронавирусом. Инфекцию уже обнаружили в половине учреждений региона, сообщила "КП" пресс-секретарь управления Роспотребнадзор по Ставрополью Виктория Хворостьянова.

Сведения о больных в школах впервые раскрыла заместитель руководителя отдела санитарного надзора Роспотребнадзора Марина Сорокина. Случаи заражения школьников или учителей коронавирусом делят по количеству на две группы: с одним больным или с несколькими. Во втором случае это - очаг. В Роспотребнадзоре также пояснили, что когда специалисты находят больного - то на онлайн-обучение переходит только один класс. Начинается карантин с последнего дня, когда инфицированный приходил в школу.

По официальной статистике, коронавирус нашли в 50% школ Ставрополья. На контроле у Роспотребнадзора 662 учреждения. Очаги выявили в 66 школах, а единичные случаи в 350 классах.