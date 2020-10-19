Губернатор Ставрополья опроверг слухи о грабителях с масками с химикатом

Глава региона объяснил землякам, куда обращаться, если появились сомнения Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Среди жителей Ставрополья продолжает распространяться информация о волонтерах, которые дают примерять маски с наркотиками. Так, в тексте некий предприимчивый автор сетует:

- Новый вид криминального преступления сейчас. Ходят «волонтеры» от различных партий … от двери к двери, раздавая маски. Они говорят, что это инициатива местных властей. Просят вас «применять» маску, если «подойдет», то дадут 3-5 штук. Маска пропитана химикатом с наркотическим действием. Человек просто отключается, - уверяет он.

Эту информацию прокомментировал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров:

- Снова - ложь от «заботливых» информаторов. Такое сообщение прислали на днях в Директ бдительные ставропольцы. Когда авторы это писали, видимо, забыли, что все одноразовые маски сшиты по одному лекалу. И мерить их совершенно бессмысленно, - поделился глава региона.

Владимиров добавил, что волонтеры оказывают помощь тем, кто в ней нуждается – в первую очередь, пожилым людям.

- Примерять маски они просить вас точно не будут. Случаев мошенничества, которое описывается в этом послании, в крае не зафиксировано. Но если у вас есть сомнения о том, кто именно звонит в вашу дверь – волонтер или нет – вы можете обратиться в колл-центр общественного волонтерского центра в крае: 8 800 100 93 23. А слухам верить не надо, - обратился губернатор к землякам.