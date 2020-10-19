Фото убийцы Калимат Омаровой опубликовал Следственный комитет

Задержанный мужчина признался в убийстве Калимат Омаровой Фото: СОЦСЕТИ

Фото убийцы Калимат Омаровой, восьмилетней школьницы из дагестанского Каспийска опубликовала пресс-служба следственного управления СКР по Республике Дагестан. После допроса, под тяжестью улик, мужчина написал явку с повинной, признавшись в убийстве и изнасиловании девочки.

Как сообщил «КП - Северный Кавказ» собственный источник, подозреваемый признался, что изначально не собирался убивать школьницу, а похитил её ради выкупа. Однако из-за широкого общественного резонанса испугался собственных действий и решил замести следы, убив девочку.

Фото убийцы Калимат Омаровой. Его личность скрывается ради безопасности. Фото: пресс-служба СУ СКР по Республике Дагестан

— Почему он решил изнасиловать ее, выясняют следователи. Психологические причины, состояние аффекта — все покажет экспертиза. В результате произошло то, что произошло, — заявил в беседе с корреспондентом «Комсомолки» глава пресс-службы следственного управления СКР по Республике Дагестан Расул Темирбеков.

Найти преступника удалось благодаря следам ДНК, оставленным убийцей на теле девочки. Эти же следы подтверждают изнасилование.

Напомним, 8-летняя Калимат Омарова пропала 29 июля 2018 года. Девочка вышла в ближайший магазин за хлебом, но так и не вернулась. Родители публично предлагали выкуп, однако похититель так и не объявился. 9 сентября того же года тело школьницы нашли в коллекторе. Тогда же была определена причина смерти — преступник проломил ей голову тупым предметом.

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