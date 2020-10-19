Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров: Переходим к активной фазе реализации ВТРК «Мамисон»

Совещание в Доме правительства.

В обсуждении приняли участие гендиректор АО «Курорты Северного Кавказа» Хасан Тимижев, его зам Андрей Казак, председатель правительства РСО - Алания Таймураз Тускаев, вице-премьеры Ахсарбек Фадзаев и Игорь Касабиев, якорный инвестор «ВТРК «Мамисон» Владимир Гуриев, а также руководители профильных министерств и ведомств республики.

Глава региона поблагодарил руководство АО «Курорты Северного Кавказа» за поддержку в реализации проекта.

- Четыре года мы прикладываем огромные усилия над созданием данного проекта. Думаю, теперь «Мамисон» состоится. Активное участие в продвижении этого вопроса принимало Министерство по делам Северного Кавказа, сегодня функции эти исполняет Министерство экономического развития РФ. Республика чувствует действенную помощь федерального центра. Ощутимую поддержку оказывает и АО «Курорты Северного Кавказа» во главе с Хасаном Тимижевым. Надеюсь, мы и дальше продолжим совместную работу в данном направлении, - отметил Вячеслав Битаров.

В свою очередь, Хасан Тимижев подчеркнул, что в ближайшие дни специалисты приступят к реализации проекта.

- Знаю о немалых усилиях, которые вы приложили для реализации уникального проекта «Мамисон», и сейчас идёт активная фаза его воплощения в жизнь. Хочу отметить, что и правительство Российской Федерации, и Министерство экономического развития разделяют вашу позицию по скорейшему созданию всесезонного курорта. Что касается финансирования, то уже при формировании трехлетнего бюджета до 2023 года ассигнования на проект предусмотрены. Дальше остаётся только наша совместная работа, чтобы построить курорт «Мамисон», - сказал Хасан Тимижев.

Участники совещания обсудили инвентаризацию земельных участков и объектов недвижимого имущества в границах Особой экономической зоны ВТРК «Мамисон».

Шла речь и о статусе объектов культурного наследия в границах планируемой застройки. По словам зампредседателя Комитета по охране и использованию объектов культурного наследия РСО - А Людмилы Чехоевой, «Мамисон» будет привлекать туристов не только рекреационным потенциалом, активным отдыхом, зимними видами спорта и лечебными водами, но и памятниками истории и культуры. На территории курорта расположены 47 объектов культурного наследия федерального значения. Профильным ведомством планируется реставрация 36 объектов, и в этом направлении ведется работа с Минкультуры России.

Особое внимание участники совещания уделили реализации объектов подводящей инфраструктуры для ВТРК «Мамисон». Как доложил председатель Комитета дорожного хозяйства РСО - А Тариэль Солиев, получены положительные заключения госэкспертизы проектно-сметной документации по трем объектам дорожного хозяйства - общая сумма капвложений составляет около 1,9 млрд рублей. В настоящее время идет процедура торгов на право заключение контракта, связанного с реконструкцией автомобильного тоннеля. После подписания документов подрядчик приступит к работам уже в этом году.

Руководство республики располагает эффективными контактами с ПАО «Газпром», и уже есть договоренность, что за счет среднесрочной программы «Газпрома» решатся вопросы газоснабжения. По объектам коммунальной инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение) есть также четкое видение их решения. Соответствующие расходы на эти цели предусмотрены в бюджете следующего года. Решаются вопросы и мобильной связи на данном участке. На период строительства и дальнейшего функционирования «Мамисона» специалисты находятся в режиме постоянного взаимодействия с тремя крупными операторами.

- Совместными усилиями мы добьёмся того, что у нас появится новый современный курорт «Мамисон», - подчеркнул Хасан Тимижев.

Подводя итоги совещания, Вячеслав Битаров поручил создать рабочую группу под председательством премьер-министра Таймураза Тускаева для постоянного взаимодействия с представителями АО «Курорты Северного Кавказа» с целью скорейшего продвижения проекта.