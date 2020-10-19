Роддом в Минводах принимает рожениц из Пятигорска

Нагрузка на медицинский персонал роддома Минвод возросла, но не критично Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Минераловодский межрайонный родильный дом принимает пациенток со всех городов региона КМВ. Многие женщины выбирают сознательно это медучреждение родовспоможения из-за хороших условий пребывания и высокой квалификации врачей. Во время пандемии же востребованность роддома возросла: начиная с мая этого года ближайшие учреждения родовспоможения периодически закрывались на карантин.

Сегодня родильный дом Минвод готов принять будущих мам из Пятигорска. Для этого здесь подготовили все необходимые условия. Обо всех сложных случаях врачи будут предупреждены заранее бригадой скорой помощи и встретят роженицу в полной готовности.

Нагрузка на медицинский персонал роддома Минвод возросла, но не критично.

Если раньше здесь принимали 8-9 родов в день, то теперь 12-15. Отметим, что это женщины не только ставропольских территорий, но и из соседних республик. За 9 месяцев этого года специалисты приняли более 2 тысяч родов.

- На территории КМВ все медучреждения родовспоможения – второго уровня. Поэтому у них полная взаимозаменяемость и в обычное время, когда, например, проводятся ремонтные работы или плановая дезинфекция, и в период пандемии. Радует, что коллектив роддома трудится сплоченно и высокопрофессионально в любых условиях, - сообщила заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Елена Кузьмина.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Пятигорский роддом был включен в перечень медицинских организаций, в которых проведено перепрофилирование акушерских и гинекологических коек в инфекционные для оказания медицинской помощи больным COVID-19.