Ставрополью направят дополнительно более 840 млн рублей на поддержку безработных. Об этом сообщили в краевом минтруде.

По данным ведомства, с начала года меры господдержки выплачены более 80 тысячам гражданам, состоящим на учете в службах занятости, а также на их почти 95 тысяч несовершеннолетних детей на общую сумму 2,7 млрд рублей.

Напомним, что с 1 октября изменились порядок и размеры выплат безработным. Теперь они снова будут начисляться по системе, действовавшей до пандемии.

Максимальное пособие (12300 рублей) назначаетсялюдям, не менее полугода состоящим в трудовых отношениях с работодателями в течение года до обращения в службу занятости.

При этом в первые три месяца размер пособия составляет 75% от среднего заработка, но не более 12 130 рублей, следующие три месяца – в размере 60% от МРОТ.

Для граждан предпенсионного возраста этот период продлевается еще на полгода и пособие будет составлять 45% от заработка, но не более 12 130 руб.

Размер минимального пособия по безработице снова составляет 1,5 тыс. рублей и назначается сроком на три месяца тем, кто раньше не работал, уволенным за нарушения, а также проработавшим меньше 26 недель в течение года до обращения в центр занятости.

Также с 1 октября завершились и выплаты на несовершеннолетних детей безработных.